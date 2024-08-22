"Попередження не безпідставні": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко про заяву посольства США щодо загрози масованих обстрілів території України
Капітан запасу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко вважає, що американці мають інформацію щодо підготовки Росії до масованих обстрілів території України найближчими днями
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дійсно, американці не дають часто заяв про масовані обстріли території України, втім, якщо вони вже попереджають, то до цього слід поставитись дуже серйозно. Для цього дійсно є підстави. Прикладом цьому є їхні попередження напередодні вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тоді президент Джо Байден ледь не прямому етері говорив, щоб ми дивились на Гостомель. Тому, гадаю, що інформацію щодо ймовірних обстрілів території України в дні святкування Дня незалежності в них є. Вони аналізують активність й підготовку стратегічних сил РФ. Тому, до застережень американців слід поставитись серйозно", - пояснив Риженко.
Капітан закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.
"Дуже добре, що останнім часом ми чимало потріпали стратегічні сили РФ. Маю на увазі знищені літаки Міг-31. Оскільки, система ППО, які здатні перехоплювати ракети “Кинджал” в нас небагато. Але все ж загроза залишається дуже високою. Росіяни мають якусь певну фобію присвячувати масовані обстріли до певних дат. Тому, удари в ці дні дуже ймовірні. До того ж підтвердженням цього є й те, що масованих обстрілів території України не було відносно давно. Треба бути обережними й реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав він.
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