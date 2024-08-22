"Попередження не безпідставні": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко про заяву посольства США щодо загрози масованих обстрілів території України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, американці не дають часто заяв про масовані обстріли території України, втім, якщо вони вже попереджають, то до цього слід поставитись дуже серйозно. Для цього дійсно є підстави. Прикладом цьому є їхні попередження напередодні вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тоді президент Джо Байден ледь не прямому етері говорив, щоб ми дивились на Гостомель. Тому, гадаю, що інформацію щодо ймовірних обстрілів території України в дні святкування Дня незалежності в них є. Вони аналізують активність й підготовку стратегічних сил РФ. Тому, до застережень американців слід поставитись серйозно", - пояснив Риженко.

Капітан закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

"Дуже добре, що останнім часом ми чимало потріпали стратегічні сили РФ. Маю на увазі знищені літаки Міг-31. Оскільки, система ППО, які здатні перехоплювати ракети “Кинджал” в нас небагато. Але все ж загроза залишається дуже високою. Росіяни мають якусь певну фобію присвячувати масовані обстріли до певних дат. Тому, удари в ці дні дуже ймовірні. До того ж підтвердженням цього є й те, що масованих обстрілів території України не було відносно давно. Треба бути обережними й реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав він.