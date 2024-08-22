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Посольство США попередило про можливі удари РФ по Україні до Дня Незалежності

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
10:02
Війна з Росією Прапор США

Посольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності

Зміст

Про це повідомляє посольство США.

"Посольство США в Києві оцінює, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

У посольстві рекомендують слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів напередодні будь-якої повітряної тривоги, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, а також дотримуватися вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

  • У понеділок, 19 серпня, компанія "Укрпошта" відкрила передзамовлення на нову марку"Все буде UA!", присвячену 33-й річниці відновлення Незалежності України.
Теги:
Світ
Україна
День Незалежності
США
ракетний удар
Світ про Україну
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