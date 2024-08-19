Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Сьогодні, 19 серпня, Всесвітній день філателії, яку, звісно, вже важко уявити без українських марок. Тому ми вирішили, що саме сьогодні варто представити та відкрити передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності - "Все буде UA!"", - написав він у телеграм.

Автор ілюстрації поштового блоку - український ілюстратор Нікіта Тітов. Він уже створював дизайн для іншої марки Укрпошти - "Передова" у 2020 році, яка була присвячена українським військовим на Донбасі та лікарям, що працюють у часи пандемії коронавірусу.

Зазначається. що у блоці 8 марок. Орієнтовна дата надходження - 23 серпня.

"Ми в Укрпошті дотримуємося традиції фіксувати історію та підсвічувати те, що відчуває нація, та те, чого ми всі прагнемо. Ми точно знаємо, що перемога за Україною... І так, цей випуск - про оптимізм, настрій і віру", - підкреслив голова Укрпошти.

Передзамовити марку можна за посиланням.