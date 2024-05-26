Порівняно зі США та ЄС, Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше й учетверо дешевше, - Sky News

Про це з посиланням на аналіз консалтингової компанії Bain & Company повідомляє Sky News.

"Цифри, опубліковані консалтинговою компанією Bain & Company, підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються українські Збройні сили, оскільки вони покладаються на постачання боєприпасів із Сполучених Штатів і Європи для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що можливості вироблення артснарядів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Європи все ще не наздогнали РФ попри загальну економічну потужність українських союзників, яка "значно перевершує" Москву.

Українські військові підкреслюють, на кожен їхній снаряд окупанти випускають п’ять.

"Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль. Ми повинні продовжувати стримувати росіян... І зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотень життів", - розповів виданню командир артилерійської батареї 57-ї бригади, старший лейтенант Костянтин.

Згідно з дослідженням Bain & Company, РФ за 2024 рік виготовить приблизно 4,5 млн артилерійських снарядів, а загальне виробництво США і Європи становитиме 1,3 млн.

Водночас вартість виробництва російських снарядів становить близько $1 тис. за одиницю, коли аналогічна європейська чи американська продукція - близько $4 тис. за одиницю.

Sky News додає, темп виробництва артилерійських снарядів для України є "одним із небагатьох недоліків", з яким стикається держава під час війни з РФ.