Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба для війни в України, - міністр оборони Німеччини

Про це повідомляє n-tv.

Зазначається, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, не йде на фронт, а потрапляє на склади".

Крім цього, Пісторіус застерігає від подальших військових амбіцій президента Росії Володимира Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути".