Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба для війни в України, - міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю та боєприпаси в кількостях, які більші за потреби для війни в Україні
Про це повідомляє n-tv.
Зазначається, що зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, не йде на фронт, а потрапляє на склади".
Крім цього, Пісторіус застерігає від подальших військових амбіцій президента Росії Володимира Путіна.
"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути".
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс припустив, що президент Росії не зупиниться на Україні, якщо здобуде перемогу у війні.
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