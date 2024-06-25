Порушення прав українців з боку РФ: юрист пояснив, які ще важливі для Києва рішення може ухвалити ЄСПЛ

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Відразу після захоплення Криму в РФ почались масові арешти українців, кримських татар. Суд об'єднав дві справи. Глобально, це були справи щодо порушення прав людини в ході окупації Криму у 2014 р. і відразу за нею, у 2015 р. Також у 2018 р. ми подали окрему скаргу, що стосувалась українських політв'язнів в РФ. Тоді суд роз'єднував всі ці справи, які ми подавали, і ми подумали, що подавати цю скаргу в рамках якоїсь попередньої немає сенсу. Тому ми подали це окремо, і тут Європейський суд також встановив низку порушень і прав на свободу і тортури, незаконне ув'язнення і порушення права на свободу слова тощо", - зазначив Ліщина.

За його словами, в подальшому буде розглядатися ще одне рішення щодо Донбасу.

"Це так званий ранній Донбас - 2014-2015 рр., окрема справа. Звісно, також буде рішення щодо тих порушень, які відбувалися після 2022 року. Йдеться про масові порушення до вересня 2022р., коли РФ вийшла з Ради Європи і більше не несе відповідальності за порушення у Конвенції. Окремо ще було декілька заяв. Була окрема заява, наприклад, щодо позасудових страт, які проводила РФ в Україні, в країнах Європи і Азії. Якщо чесно, я не знаю яка доля цієї справи, але ми можемо очікувати на рішення і в ній", - повідомив юрист.