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Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму

25 червня, 2024 вiвторок
14:22
Війна з Росією Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини визнав існування систематичних порушень прав українців Росією з початку окупації Криму в лютому 2014 року

Зміст

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

За її словами, ЄСПЛ одноголосно встановив, що доведено існування з боку Росії адміністративної практики:

  • зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку;
  • жорстокого поводження та незаконних затримань;
  • незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
  • примусової зміни українського громадянства на російське;
  • систематичних масових обшуків;
  • примусового переміщення на територію РФ засуджених;
  • нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку;
  • закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів;
  • заборони мирних зібрань та протестів, нападів і переслідування їхніх організаторів;
  • експропріації приватного майна;
  • закриття українських та кримськотатарських класів;
  • порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
  • дискримінації кримських татар;
  • порушення прав політичних в’язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.

"Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються”, - написала Сокоренко.

Вона додала, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.

  • У вівторок, 25 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.



 
Теги:
Світ
Україна
Росія
Крим
Європейський Суд
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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