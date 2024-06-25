Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму

Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

За її словами, ЄСПЛ одноголосно встановив, що доведено існування з боку Росії адміністративної практики:

зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку;

жорстокого поводження та незаконних затримань;

незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;

примусової зміни українського громадянства на російське;

систематичних масових обшуків;

примусового переміщення на територію РФ засуджених;

нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку;

закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів;

заборони мирних зібрань та протестів, нападів і переслідування їхніх організаторів;

експропріації приватного майна;

закриття українських та кримськотатарських класів;

порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

дискримінації кримських татар;

порушення прав політичних в’язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.

"Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються”, - написала Сокоренко.

Вона додала, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.