Викрадення, тортури, дискримінація: ЄСПЛ визнав порушення Росією прав українців у Криму
Європейський суд з прав людини визнав існування систематичних порушень прав українців Росією з початку окупації Криму в лютому 2014 року
Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.
За її словами, ЄСПЛ одноголосно встановив, що доведено існування з боку Росії адміністративної практики:
- зникнень та відсутності ефективного розслідування у цьому зв’язку;
- жорстокого поводження та незаконних затримань;
- незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
- примусової зміни українського громадянства на російське;
- систематичних масових обшуків;
- примусового переміщення на територію РФ засуджених;
- нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обушків та конфіскації майна у цьому зв’язку;
- закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів;
- заборони мирних зібрань та протестів, нападів і переслідування їхніх організаторів;
- експропріації приватного майна;
- закриття українських та кримськотатарських класів;
- порушення права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
- дискримінації кримських татар;
- порушення прав політичних в’язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними на окупованого Криму та території РФ.
"Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються”, - написала Сокоренко.
Вона додала, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини у тимчасово окупованому Криму.
- У вівторок, 25 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.
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