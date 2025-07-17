"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога": Зеленський відповів на запитання про демобілізацію

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 17 липня, передає нардеп Ярослав Железняк.

"Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це потім. Ворогів усередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік", - заявив Зеленський.

Він закликав Гончаренка долучитися до війська, аби допомогти військовим, котрі потребують ротацій.

"Наші герої заслуговують якісних ротацій. Коли такі, як ти, коли такі, як Ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", - сказав президент.

Що передувало

Верховна Рада на засіданні 15 липня підтримала продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Однак нардеп Олексій Гончаренко голосував проти.

"Я не буду голосувати за продовження мобілізації поки не буде ухвалено чіткі терміни служби. Справжній патріотизм — це чесність, особливо, коли вона незручна. І ця чесність про те, що — фронт — це не лінія, це — петля. В цю петлю ви поставили мільйон людей і живете щасливо і комфортно. Іронія в тому, що безстрокову службу підтримують лише ті, хто не служить", - пояснив він у Facebook.

"Можна виграти війну, але програти людей. Без демобілізації — саме так і буде. Без кінцевих термінів служби — буде бусифікація, буде свавілля ТЦК, буде той жах, що відбувається прямо зараз на наших вулицях", - додав нардеп.

Гончаренко наголосив, що не підтримуватиме подібні законопроєкти, навіть якщо буде єдиним, хто голосуватиме проти.

"Ще раз: закон про демобілізацію, а потім уже і мобілізація, і воєнний стан, і все інше", - резюмував він.