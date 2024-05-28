Повітряні сили вночі знищили три БПЛА, якими Росія атакувала Україну

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі окупанти запустили ударні БПЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.



Усі ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

