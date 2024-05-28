Повітряні сили вночі знищили три БПЛА, якими Росія атакувала Україну
Уночі вівторка, 28 травня, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити усі три ворожі "шахеди"
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі окупанти запустили ударні БПЛА типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська, що у Росії.
Усі ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.
- У понеділок, 27 травня, російська армія обстріляла Харків. Влучили у промзону Холодногірського району міста, там є загибла та постраждалі. Також був "приліт" у Шевченківському районі недалеко від житлових будинків.
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