Росіяни влучили по промзоні у Харкові: є постраждалі
У понеділок, 27 травня, російська армія обстріляла Харків. Влучили у промзону Холодногірського району міста, є постраждалі
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
О 16:16 він заявив, що у місті є "прильоти", попередньо, у центрі.
Згодом він уточнив, що є влучання у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
"На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані", - написав Терехов о 16:35.
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