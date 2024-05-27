Росіяни влучили по промзоні у Харкові: є постраждалі

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

О 16:16 він заявив, що у місті є "прильоти", попередньо, у центрі.

Згодом він уточнив, що є влучання у промзону Холодногірського району міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

"На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані", - написав Терехов о 16:35.

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