Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних

Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних

27 травня, 2024 понедiлок
18:58
Війна з Росією Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила загибель щонайменше 45 мирних жителів і поранення ще 189 унаслідок наступу РФ на Харківщині та російських ударів по Харкову і області

Зміст

Про це йдеться у прессрелізі ММПЛУ на сайті ООН.

Дані ММПЛУ наведені станом на неділю, 26 травня.

"Нещодавні атаки на Харків, включаючи суботній удар по великому торговому центру, продовжують тенденцію збільшення жертв серед цивільного населення в Харкові та Харківській області. Відтоді, як російські збройні сили розпочали наземний наступ на Харківську область 10 травня, ММПЛУ підтвердила, що 45 цивільних осіб було вбито та 189 поранено в Харкові та Харківській області", - йдеться в документі.

Голова ММПЛУ Даніель Белль наголосила, що внаслідок атак РФ гинуть саме цивільні.

"Посилення військового наступу РФ призвело до значних втрат серед цивільного населення протягом останніх двох тижнів, особливо в Харкові та Харківській області. Жертвами останніх нападів стали працівники гіпермаркету та друкарні, а також покупці", – сказала Белль.

  • 23 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.
  • 24 травня, речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл заявила, що внаслідок наступу, який РФ почала 10 травня на Харківщині, загинуло щонайменше 35 мирних жителів України, ще 137 зазнали поранень.
  • У суботу, 25 травня, Росія вдарила керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на вечір 27 травня рятувальники підтвердили загибель щонайменше 16 та поранення 49 людей.
Теги:
Новини
Україна
ООН
Харків
Харківщина
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Вєрка Сердючка
26 травня, 2024 неділя
Чи порушив Данилко закон, виконуючи в Києві російськомовні пісні Сердючки: відповідь омбудсмена Кременя
Володимир Зеленський, Харків
26 травня, 2024 неділя
Зеленський: Росія збирає угрупування військ на північний захід від Харкова
Володимир Зеленський
24 травня, 2024 п'ятниця
"Зеленський задумав гучну провокацію в зоні бойових дій": російські фейки за 24 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
19:57
У Кривому Розі викрито начальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників
У Кривому Розі начальницю відділу освіти викрили на махінаціях з ремонтом укриттів на 1 млн грн
19:57
На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які під час російської окупації 16 діб катували підлітка
19:57
відключення електроенергії
У спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими, – Укренерго
19:37
Габріелюс Ландсбергіс
Угорщина блокує 40% рішень ЄС щодо України, – очільник МЗС Литви
19:26
Португалія
Зеленський 28 травня відвідає Португалію
19:20
Інтерв’ю
Соломія Павличко
Український фемінізм 90-х та "лесбійські фантазії" Лесі Українки: розмова з Вірою Агєєвою про новаторські ідеї Соломії Павличко
19:12
Ексклюзив
Європарламент
У ЄС загострилася безпекова ситуація, тож не виключена комунікація країн Європи з "переговірниками" від РФ, - політолог Кулик
19:11
З початку доби окупанти здійснили 21 штурм на Покровському напрямку, ситуація напружена, - Генштаб
19:03
відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує відключень світла 28 травня
18:52
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
18:44
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
18:37
Оновлено
Віктор Медведчук
ЄС на пропозицію Чехії ввів санкції проти Медведчука. У СБУ розповіли подробиці
18:33
санкції проти Росії
ЄС увів санкції проти 20 осіб за порушення прав людини та знущання з політв’язнів у РФ
18:28
Олександр Сирський
Франція направить інструкторів для підготовки українських військових, – Сирський
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
ТЦК
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:21
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Вибух
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:05
Ярослав Железняк
Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:46
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну
16:43
Єгор Чернєв
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
Панцир С
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:12
діти, злочини росії
З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
16:07
Алек Болдвін
Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Яка російська опозиція нам потрібна
15:53
Ексклюзив
ЗСУ
У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV