Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила загибель щонайменше 45 мирних жителів і поранення ще 189 унаслідок наступу РФ на Харківщині та російських ударів по Харкову і області
Про це йдеться у прессрелізі ММПЛУ на сайті ООН.
Дані ММПЛУ наведені станом на неділю, 26 травня.
"Нещодавні атаки на Харків, включаючи суботній удар по великому торговому центру, продовжують тенденцію збільшення жертв серед цивільного населення в Харкові та Харківській області. Відтоді, як російські збройні сили розпочали наземний наступ на Харківську область 10 травня, ММПЛУ підтвердила, що 45 цивільних осіб було вбито та 189 поранено в Харкові та Харківській області", - йдеться в документі.
Голова ММПЛУ Даніель Белль наголосила, що внаслідок атак РФ гинуть саме цивільні.
"Посилення військового наступу РФ призвело до значних втрат серед цивільного населення протягом останніх двох тижнів, особливо в Харкові та Харківській області. Жертвами останніх нападів стали працівники гіпермаркету та друкарні, а також покупці", – сказала Белль.
- 23 травня Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.
- 24 травня, речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл заявила, що внаслідок наступу, який РФ почала 10 травня на Харківщині, загинуло щонайменше 35 мирних жителів України, ще 137 зазнали поранень.
- У суботу, 25 травня, Росія вдарила керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на вечір 27 травня рятувальники підтвердили загибель щонайменше 16 та поранення 49 людей.
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