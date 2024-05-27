Атаки РФ на Харківщині: ООН підтвердила загибель 45 і поранення 189 цивільних

Про це йдеться у прессрелізі ММПЛУ на сайті ООН.

Дані ММПЛУ наведені станом на неділю, 26 травня.

"Нещодавні атаки на Харків, включаючи суботній удар по великому торговому центру, продовжують тенденцію збільшення жертв серед цивільного населення в Харкові та Харківській області. Відтоді, як російські збройні сили розпочали наземний наступ на Харківську область 10 травня, ММПЛУ підтвердила, що 45 цивільних осіб було вбито та 189 поранено в Харкові та Харківській області", - йдеться в документі.

Голова ММПЛУ Даніель Белль наголосила, що внаслідок атак РФ гинуть саме цивільні.

"Посилення військового наступу РФ призвело до значних втрат серед цивільного населення протягом останніх двох тижнів, особливо в Харкові та Харківській області. Жертвами останніх нападів стали працівники гіпермаркету та друкарні, а також покупці", – сказала Белль.