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Щонайменше 35 цивільних загинуло, 137 поранено, понад 10 тис. переселено: ООН про наступ РФ на Харківщині

24 травня, 2024 п'ятниця
19:47
Війна з Росією ООН

Унаслідок наступу, який РФ почала 10 травня на Харківщині, загинуло щонайменше 35 мирних жителів України, ще 137 зазнали поранень

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Про це повідомила на брифінгу ООН у Женеві речниця Управління верховного комісара з прав людини Елізабет Тросселл.

"Люди, які залишили ці райони уздовж лінії фронту в Харківській області, розповідали, що їм доводилося цілими днями ховатись у холодних темних підвалах, без світла під час інтенсивних повітряних бомбардувань, ударів безпілотників і ракет, а також артилерійських обстрілів. Численна кількість будинків та інша цивільна інфраструктура була зруйнована. Цілі громади були викорінені та знищені, на сьогодні переселено понад 10 000 людей", - розповіла Тросселл.

Серед убитих або поранених на півночі Харківщини, де бойові дії були найінтенсивнішими, більша частина загиблих були віком старше 60 років.

"Це свідчить про непропорційну кількість літніх людей у прикордонних і прифронтових районах, які в багатьох випадках, або не могли, або не бажали залишати свої домівки, навіть в умовах швидкого погіршення безпекової ситуації", - повідомила речниця УВКПЛ.

З 10 травня працівники Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) опитали 90 переселених цивільних і відвідали кілька місць, які зазнали атак.

"Деякі не змогли дістатися до укриттів чи навіть потрапити до підвалу. Люди розповідали, що бачили своїх сусідів убитими або пораненими. Дехто казав, що ситуація настільки погана, що вони вирішили ризикнути пройти кілька кілометрів, щоб дістатися до місця евакуації. Місцева влада та волонтери пішли на серйозний ризик, щоб допомогти вразливим людям дістатися безпечного місця. 16 травня під час спроби вивезти мирних жителів із села Бугаївка постраждали двоє медпрацівників, двоє водіїв швидкої допомоги та місцевий чиновник", - повідомила Тросселл.

Представники ММПЛУ відвідали базу відпочинку в селищі Черкаська Лозова, по якій Росія 19 травня двічі вдарила впродовж менш ніж пів години. Спостерігачі задокументували загибель щонайменше 6 цивільних та поранення десятків мирних жителів.

Елізабет Тросселл також нагадала про масований ракетний удар по Харкову 23 червня, внаслідок якого загинули 7 мирних жителів, ще 21 людина зазнала поранень.

"Ми знову закликаємо РФ неухильно дотримуватися всіх норм міжнародного права щодо ведення бойових дій, і негайно припинити напади на Україну. На третьому році повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну, якому не видно кінця, життя, домівки та майбутнє продовжують руйнуватися. Довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями, оскільки завдання з відновлення зруйнованих громад, яке вже потребує колосальних зусиль, стає щоразу більшим з кожним наступним днем насильства та руйнування", - наголосила Тросселл.

  • У п'ятницю, 24 травня, представник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко заявив, що Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.
Теги:
Новини
Україна
ООН
Харківщина
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