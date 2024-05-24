Сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, - Генштаб

Про це заявив представник головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві

Він зазначив, що ситуація на фронті складна, Сили оборони тримають оборону на сході та півдні держави, завдають противнику вогневого ураження. Жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту.

"Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворога зупинено, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії", – зазначив полковник Ігор Прохоренко.

За його словами, окупанти намагаються наступати також на сході Харківщини і планують зі сходу обійти Куп’янськ, але без успіху.

На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території Росії та завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА.

Полковник Прохоренко додав, що Сили оборони знають про плани ворога та роблять усе, щоб їх зірвати. Зокрема, вживають заходів задля виділення резервів і засобів вогневого ураження, щоб перехопити ініціативу на полі бою, активно залучають артилерію, авіацію, безпілотні системи.