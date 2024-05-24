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На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися штурмувати позиції ЗСУ, йдуть бої у Глибокому та Вовчанську, - Генштаб

24 травня, 2024 п'ятниця
12:22
Війна з Росією

З початку поточної доби відбулося 37 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаку в напрямку Липців на Харківщині, тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів із застосуванням 97 КАБів, понад 987 ударів дронами-камікадзе, з яких fpv – 978. Також окупанти здійснили понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 147 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Сили оборони України продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Українські воїни впевнено утримують позиції та завдяки вмілим діям нищать загарбника, подекуди контратакують. 

Ворожі обстріли України

З початку поточної доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 494 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі – 10 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли для своєї безпідставної агресії 13 дронів-камікадзе. 

На Харківському напрямку російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили атаку в напрямку населеного пункту Липці. Тривають бойові дії в районах Глибокого та Вовчанська. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 137 осіб, із них 31 – безповоротні, та 23 одиниці озброєнь і військової техніки. Знищено один ворожий танк, дві гармати, одну РСЗВ, БпЛА, два автомобілі, п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено – два танки, одну ББМ, шість гармат, та два автомобілі противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися десять бойових зіткнень. Наші захисники успішно відбили одну атаку російських загарбників у напрямку Дружелюбівки. В районах Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 353 особи (з них 117 – безповоротних) та 81 одиницю ОВТ. Зокрема, знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі, 68 БпЛА. Пошкоджено танк, дві ББМ, три гармати, два автомобілі. Також злетіли у повітря бліндаж та п’ять складів боєприпасів.

На Лиманському напрямку триває відсіч спробам російських загарбників просунутися в Серебрянському лісі. 

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку противника в районі Спірного. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді атаці противника в напрямку Кліщіївки. Ворог успіху не мав. 

На Покровському напрямку ситуація контрольована. Інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, на цей час противник не здійснював наступальних дій. За минулу добу ворог втратив тут загалом 263 особи в живій силі. Також учора наші воїни знищили російський штурмовик Су-25, по одному авто і ББМ. Пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили три атаки окупантів. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони. 

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, було відбито атаку ворога в районі Кринок. При цьому наші воїни проводять заходи з посилення оборонних рубежів.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні ще 1240 окупантів. Крім цього, Сили оборони ліквідували ще один ворожий літак.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
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