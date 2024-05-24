Літак, 42 артсистеми та 1240 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні ще 1240 окупантів. Крім цього, Сили оборони ліквідували ще один ворожий літак
Про це 24 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 498 940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 14 775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12 902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 401 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 569 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.
Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.
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