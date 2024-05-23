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Росіяни продовжують штурмувати Харківщину: ворог зазнає втрат

23 травня, 2024 четвер
11:02
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських захисників на 8 напрямках. Сили оборони відбивають ворожі штурми та завдають окупантам великих втрат

Зміст

Про це 23 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Харківському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Підрозділи ЗСУ докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів. 

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована, наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення.

Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб, наші військові пошкодили російський танк, знищили дві БМП, два бронетранспортери, 18 БПЛА і два автомобілі.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни. 

На Краматорському напрямку триває бій поблизу Кліщіївки - ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших військ. Дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована. За уточненими даними, вчора втрати противника склали понад 100 російських окупантів та штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського. 

На Придніпровському напрямку від початку доби  відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито. Бій триває.

Протягом доби відбулося 143 бойових зіткнення

Протягом доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаударів (зокрема, скинув 70 КАБів), понад тисячу ударів дронами-камікадзе, 4567 обстрілів з різних типів озброєння, включаючи 164 застосування реактивних систем залпового вогню. 

Вже з початку цієї доби відбулося 28 бойових зіткнень. Противник завдав п’ять авіаударів – скинув 13 КАБів, застосував 33 дрони-камікадзе і здійснив 569 обстрілів позицій наших військ.

ЗСУ уразили чотири райони зосередження особового складу ворога

За минулу добу воїни Повітряних сил та ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління, дві гармати, дві станції управління БПЛА, станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25.

  • Протягом минулої доби, 22 травня, українські сили ліквідували один ворожий літак, 20 артилерійських систем та щонайменше 1330 російських солдатів.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
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