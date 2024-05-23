Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби, 22 травня, українські сили ліквідували один ворожий літак, 20 артилерійських систем та щонайменше 1330 російських солдатів
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 497 700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 14 748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12 860 (+40) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71) од,
- спеціальної техніки ‒ 2094 (+4) од.
22 травня на Покровському напрямку українські війська збили російський Су-25.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.14
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе