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Війна з Росією: хроніка
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Літак, 40 артсистем та 1330 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

23 травня, 2024 четвер
07:41
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби, 22 травня, українські сили ліквідували один ворожий літак, 20 артилерійських систем та щонайменше 1330 російських солдатів

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 497 700 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 7622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 14 748 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12 860 (+40) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 813 (+1) од,
  • літаків – 355 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 391 (+45) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 513 (+71) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2094 (+4) од.

22 травня на Покровському напрямку українські війська збили російський Су-25.

Теги:
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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