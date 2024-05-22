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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони збили російський Су-25 на Покровському напрямку

22 травня, 2024 середа
23:31
Війна з Росією

У середу, 22 травня, на Покровському напрямку українські війська збили російський Су-25

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, роблять усе можливе для відбиття його нападу на нашу державу. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати", - йдеться у повідомленні.

З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Росіяни завдали удари 5 ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе. Ворог здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку відбито 8 атак росіян у районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають 4 бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.
  • На Лиманському напрямку сьогодні відбито 6 атак окупантів. Ворог успіху не мав.
  • На Сіверському напрямку тривають 2 атаки росіян у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокам'янського успіху не мали.
  • На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і 4 одиниці БМП-3. Ще 2 таких броньованих машини піхоти пошкоджено.
  • На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває 9 бойових зіткнень 
  • На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.
  • На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін. 

Удари ЗСУ по росіянах

З початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 осіб і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.

За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по 4 районах зосередження особового складу росіян, 2 пунктах управління, 2 станціях управління БПЛА, засобу РЕБ, 2 гарматах та ЗРК С-400.

"Інформація щодо результатів ураження уточнюється", - додали у Генштабі.

Теги:
Україна
Росія
Харків
Донбас
ППО
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
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Сіверський Донець
Бахмут
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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Вовчанськ
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