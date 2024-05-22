Сили оборони збили російський Су-25 на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, роблять усе можливе для відбиття його нападу на нашу державу. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати", - йдеться у повідомленні.

З початку доби відбулося 121 бойове зіткнення. Росіяни завдали удари 5 ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе. Ворог здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито 8 атак росіян у районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.

напрямку відбито 8 атак росіян у районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають 4 бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

напрямку Сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають 4 бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку сьогодні відбито 6 атак окупантів. Ворог успіху не мав.

напрямку сьогодні відбито 6 атак окупантів. Ворог успіху не мав. На Сіверському напрямку тривають 2 атаки росіян у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокам'янського успіху не мали.

напрямку тривають 2 атаки росіян у районі Виїмки. Ситуація контрольована. Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокам'янського успіху не мали. На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і 4 одиниці БМП-3. Ще 2 таких броньованих машини піхоти пошкоджено.

напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Сили оборони втримали позиції. За сьогодні окупанти втратили на напрямку 58 осіб вбитими та пораненими, знищено танк Т-90, дві БМД і 4 одиниці БМП-3. Ще 2 таких броньованих машини піхоти пошкоджено. На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває 9 бойових зіткнень

напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває 9 бойових зіткнень На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Удари ЗСУ по росіянах

З початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 осіб і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми.

За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по 4 районах зосередження особового складу росіян, 2 пунктах управління, 2 станціях управління БПЛА, засобу РЕБ, 2 гарматах та ЗРК С-400.

"Інформація щодо результатів ураження уточнюється", - додали у Генштабі.