ППО, 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1190 військовослужбовців. Сили оборони знищили ворожу систему ППО та 45 артилерійських систем
Про це 23 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 605330 (+1190) осіб,
танків ‒ 8533 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32) од,
артилерійських систем – 17307 (+45) од,
РСЗВ – 1167 (+1) од,
засоби ППО ‒ 932 (+1) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27),
крилаті ракети ‒ 2442 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 2910 (+6)
- Українські захисники у четвер, 22 серпня, провели успішні наступальні дії у Луганській області.
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