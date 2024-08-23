Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ППО, 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

ППО, 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Ксенія Золотова
23 серпня, 2024 п'ятниця
07:47
Війна з Росією втрати росіян

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1190 військовослужбовців. Сили оборони знищили ворожу систему ППО та 45 артилерійських систем

Зміст

Про це 23 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.24 орієнтовно склали:

особового складу  ‒ близько 605330 (+1190) осіб,
танків ‒ 8533 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16599 (+32) од,
артилерійських систем –  17307 (+45) од,
РСЗВ – 1167 (+1) од,
засоби ППО ‒ 932 (+1) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27),
крилаті ракети ‒ 2442 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 2910 (+6)

  • Українські захисники у четвер, 22 серпня, провели успішні наступальні дії у Луганській області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
путін
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
22 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.61
    Продаж 46.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
08:02
OPINION
Олексій Петров
Одні країну боронять, а інші на ній їздять…
08:00
Ексклюзив
мамонт
Існували 10-12 тис. років тому: як у Запоріжжі знайшли кістки мамонта і що робитимуть з ними археологи. Фоторепортаж Еспресо
07:39
Камала Гарріс
Гарріс запевнила, що в разі перемоги на виборах твердо підтримуватиме Україну
07:20
Бундестаг
На уряд Німеччини тиснуть щодо припинення допомоги Україні, - NYT
07:19
Білий дім
США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн, - AP
06:51
ДТП
У Малаві пасажирський автобус врізався в бензовоз: загинули 26 людей, у тому числі дві дитини
06:39
Оновлено
Козача Лопань
Удар РФ по Козачій Лопані: під завалами сільради виявили двох загиблих, рятувальну операцію завершено
06:21
Оновлено
ракета Х-59
Окупанти атакували Богодухівський район Харківщини: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
04:52
Віктор Циганков, збірна України
Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ
03:45
Студенти
"Українські чоловіки не зможуть вступити на бюджет в університет": російські фейки за 22 серпня
02:55
ЗСУ
Сили оборони досягнули успіху біля Нововодяного, - DeepState
01:58
Російські окупанти, Крим
У Криму партизани виявили спецтехніку бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту
01:26
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакує Україну ракетами та БПЛА: на Сумщині лунали вибухи, ППО працювала на Черкащині
01:12
"Енергетична безпека": 40 країн ухвалили комюніке в рамках реалізації Формули миру
00:53
"Кривбас" - "Бетіс", Ліга конференцій
"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій
00:44
НАТО
НАТО посилило охорону авіабазі в німецькому Гайленкірхені через імовірну загрозу
00:20
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: результати усіх матчів третього попереднього раунду
00:09
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні
2024, четвер
22 серпня
23:36
Оновлено
ЗСУ війна фронт
За добу на фронті відбулось 135 боєзіткнень, ЗСУ мають успіхи на деяких ділянках на Курщині
23:34
Пентагон
"Політика США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь": у Пентагоні прокоментували Курську операцію
23:11
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю
22:55
Ніколас Мадуро
Вибори президента у Венесуелі: Верховний суд визнав Мадуро переможцем
22:53
Оновлено
перше вересня, школа
У МОН відреагували на слова заступника міністра, що Україна в Курській області за потреби забезпечить освіту дітям
22:48
на фото Курська АЕС
Росія повідомила МАГАТЕ, начебто виявила залишки дрона біля Курської АЕС
22:33
УЗ анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне
В Укрзалізниці заявили, що у 2028 році дефіцит вагонів може стати критичним
22:30
ЗСУ
Боротьба з окупантами має стати війною більшості, інакше Україна перестане існувати, – сержант ЗСУ Бірчак
22:22
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Час є, завдання №1 для України - підготувати Мирноград і Покровськ до потужної оборони, - генерал Кривонос
22:21
Ексклюзив
Путін та Кадиров
"Велике приниження": політолог Шлінчак про візит Путіна до Чечні
22:05
Румунія, прапор Румунії
США схвалили продаж ракет AIM-120 AMRAAM Румунії на близько $180 млн
21:49
Повітряні сили уразили пункт управління безпілотниками в Курській області
21:46
Аналітика
Сергій Згурець
Нова атака українських БПЛА по російських летовищах, доповідь Сирського Зеленському. Колонка Сергія Згурця
21:36
Україна Британія
Україна ратифікувала угоду про безмитну торгівлю з Британією
21:33
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
У мережі поширили супутникові фото аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, по якому вночі вдарили СБУ та ССО
21:28
Оновлено
На фото: нагородження
Матвієнко, Баффет, Усик і Харлан: Зеленський вручив відзнаку президента "Національна легенда України"
21:16
Умєров і Сміт
Умєров у Києві зустрівся з заступником начштабу оборони Британії Смітом: обговорили оборонні потреби України
21:15
Вступні екзамени
Понад 4 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до вишів України цьогоріч
21:03
Оновлено
паром Кондор Трейдер
На Кубані в порту "Кавказ" після прильоту загорівся й потонув пором із цистернами з пальним
20:56
зерно, зернова угода
Росіяни вивозять українське зерно з ТОТ до Ірану, - Спротив
20:51
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Це могло бути 300 заправлених російських танків: генерал Кривонос про ураження порома з пальним в порту "Кавказ" на Кубані
20:13
пінгвін Сфен
Символ рівності: в Австралії помер пінгвін-гей Сфен, який зі своїм партнером Меджиком здобув популярність у 2018 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV