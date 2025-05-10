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ППО, 4 танки і 1310 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Ксенія Золотова
10 травня, 2025 субота
07:37
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 4 танки, ще низку одиниць військової техніки та 1310 військових армії РФ

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10790 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27637 (+49) од,
  • РСЗВ – 1380 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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