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ППО, 4 танки і 1310 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 4 танки, ще низку одиниць військової техніки та 1310 військових армії РФ
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 964580 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10790 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7) од,
- артилерійських систем – 27637 (+49) од,
- РСЗВ – 1380 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1158 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35482 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47830 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+0)
Дані уточнюються.
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