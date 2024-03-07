ППО, боєприпаси та спільне виробництво зброї: Зеленський зустрівся з очільником міноборони Британії Шаппсом

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.

Було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.