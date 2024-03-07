ППО, боєприпаси та спільне виробництво зброї: Зеленський зустрівся з очільником міноборони Британії Шаппсом
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Символічно, що першу угоду про співпрацю в безпековій сфері ми підписали саме зі Сполученим Королівством під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до України. Дякуємо вам за цю підтримку", – сказав Володимир Зеленський.
Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці в напрямі подальшого посилення ППО, далекобійних спроможностей Сил оборони України, забезпеченні інших нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї.
Було відзначено суттєві успіхи України в забезпеченні свободи мореплавства в Чорному морі та наголошено на важливості подальшого безперешкодного функціонування чорноморського транспортного коридору.
- Також сьогодні, 7 березня, Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.
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