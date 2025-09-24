ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
Із вечора 23 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 126 зі 152 ворожих дронів, якими росіяни атакували Україну
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
З 18:00 23 вересня противник атакував 152 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації та Гвардійського у ТОТ Криму. Близько 80 із дронів складали шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 24 вересня, протиповітряною обороною збито та подавлено 126 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 дронів на семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на двох локаціях.
- Росія в ніч на 24 вересня атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки.
