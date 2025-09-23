Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 23 вересня
У вівторок, 23 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Ввечері ворожі дрони почали фіксувати о 17:39 на Чернігівщині.
Близько 21:27 ПС попереджали про рух БПЛА у кількох областях:
- На Запоріжжі - курсом на/повз обласний центр в північному та північно-західному напрямку;
- На сході Харківщини - курс західний вектором на Златопіль;
- На Дніпровщині - через Нікопольський район в напрямку Криворізького району;
- На Чернігівщині - поблизу Куликівки, південно-західним курсом;
- На Полтавщині - на півдні від Миргорода курсом на Хорол та Семенівку.
- Біла Церква
