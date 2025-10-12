ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
У ніч на неділю, 12 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну 118 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 103 ворожі повітряні сили
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювались із території Росії — Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Крім того, із тимчасово захопленої частини Запорізької області противник випустив керовану авіаційну ракету Х-31.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни", - заявили у ПС, зазначивши, що близько 50 із них - "шахеди".
Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БПЛА на 10 локаціях.
- У суботу ввечері, 11 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури.
