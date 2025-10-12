ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із території Росії — Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Крім того, із тимчасово захопленої частини Запорізької області противник випустив керовану авіаційну ракету Х-31.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни", - заявили у ПС, зазначивши, що близько 50 із них - "шахеди".

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БПЛА на 10 локаціях.