Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів

ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів

Марія Науменко
12 жовтня, 2025 неділя
09:17
Війна з Росією сили ППО

У ніч на неділю, 12 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну 118 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 103 ворожі повітряні сили

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із території Росії — Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Крім того, із тимчасово захопленої частини Запорізької області противник випустив керовану авіаційну ракету Х-31.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни", - заявили у ПС, зазначивши, що близько 50 із них - "шахеди".

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БПЛА на 10 локаціях.

  • У суботу ввечері, 11 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Автор Дмитро Ярош
11 жовтня, 2025 субота
Про Третю світову. Вона вже йде
Автор Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Ексклюзив
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
19:28
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
"Є спроби зняти Буданова і Малюка": нардеп Ар'єв про рейтинги, на які дивиться влада
19:02
Віктор Орбан і Володимир Путін
Орбан оголосив збір підписів проти Оборонного плану Європи, який передбачає посилену допомогу України та створення "Стіни дронів" на кордоні з Росією
18:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Найсприятливіший - цілком досяжний, найгірший - малоймовірний: Карпентер про подальші сценарії війни
18:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вдень 11 жовтня запустила БПЛА по Україні: куди вони рухаються
18:03
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
18:03
OPINION
Орбан лякає угорців українцями
17:35
Обладнання однієї з нарколабораторій синдикату, створеному в Україні громадянином РФ
Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
16:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії
16:26
зеленський трамп
Зеленський обговорив з Трампом, як посилити українську ППО: "Є хороші варіанти, сильні ідеї"
16:03
Денис Шмигаль: фото з телеграм-каналу
Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA
16:02
OPINION
Афганські уроки для України
15:48
Ексклюзив
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV