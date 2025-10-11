Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 11 жовтня
У суботу ввечері, 11 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:36 безпілотники зафіксували на Дніпровщині у напрямку Павлограда.
О 19:52 БПЛА рухались на межі Сумщини та Харківщини, курс на південь.
Згодом ПС поінформували про дрони на Сумщині, курс південно-західний.
О 20:02 безпілотники курсували на Кіровоградщині, курс на Кропивницький.
За кілька хвилин БПЛА з Сумщини та Харківщини прямували курсом на Полтавщину.
О 20:06 дрони помітили на сході Дніпровщини, курс на Павлоград.
"БПЛА на Полтавщині, курс на Полтаву", - написали Повітряні сили о 20:10.
О 20:43 безпілотники зафіксували на Сумщині, курс на Суми.
О 21:03 дрони рухались на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний.
Станом на 21:40 БПЛА прямував на півночі Харківщини, курс на південь.
О 21:49 безпілотники з Сумщини та Харківщини курсували на Полтавщину.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе