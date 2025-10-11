Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 11 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 19:36 безпілотники зафіксували на Дніпровщині у напрямку Павлограда.

О 19:52 БПЛА рухались на межі Сумщини та Харківщини, курс на південь.

Згодом ПС поінформували про дрони на Сумщині, курс південно-західний.

О 20:02 безпілотники курсували на Кіровоградщині, курс на Кропивницький.

За кілька хвилин БПЛА з Сумщини та Харківщини прямували курсом на Полтавщину.

О 20:06 дрони помітили на сході Дніпровщини, курс на Павлоград.

"БПЛА на Полтавщині, курс на Полтаву", - написали Повітряні сили о 20:10.

О 20:43 безпілотники зафіксували на Сумщині, курс на Суми.

О 21:03 дрони рухались на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний.

Станом на 21:40 БПЛА прямував на півночі Харківщини, курс на південь.

О 21:49 безпілотники з Сумщини та Харківщини курсували на Полтавщину.

