При загрозі атаки балістики в одеситів є хвилина, щоб пройти до укриття, - Гуменюк
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що балістичні ракети РФ можуть долетіти до Одеси з Криму за одну хвилину
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Фактично, якщо є загроза застосування ворогом балістичних ракет, в одеситів є одна хвилина, щоб пройти в укриття. Втім, минулої доби попередження про небезпеку відбулось за кілька хвилин до удару. Тому люди мали можливість перейти в укриття. Власне, тому й не було такої великої кількості постраждалих", - повідомила Гуменюк.
За її словами, одесити почали більш уважніше реагувати на тривоги про повітряну небезпеку.
"На жаль, ті удари, які ворог постійно завдавав по Одесі, стали для одеситів уроком. Саме тому люди спускаються в укриття і стали набагато уважними до повітряних тривог", - додала вона.
- Вдень 25 березня російська армія запустила балістичні ракети по Україні з півдня вдруге за день. В Одесі є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Наразі 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання
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