Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою, в Одесі пролунали вибухи
Вдень 25 березня російська армія запустила балістичні ракети по Україні з півдня вдруге за день
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 17:25 було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
А також військові зафіксували рух ракети на Одесу. Пізніше в напрямку міста було випущено ще декілька ракет.
В Одесі чутно вибухи, повідомляє "Суспільне".
Також ПС повідомили про рух ракети на Кіровоградщині, курс на Кременчук.
Також було випущено ракету на Полтаву.
Новина доповнюватиметься...
- Близько 10:30 25 березня по Києву ворог ударив двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Деталі читайте за цим посиланням.
- У Києві пролунала серія вибухів. Унаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування в кількох районах столиці.
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