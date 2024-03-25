Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою, в Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 17:25 було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

А також військові зафіксували рух ракети на Одесу. Пізніше в напрямку міста було випущено ще декілька ракет.

В Одесі чутно вибухи, повідомляє "Суспільне".

Також ПС повідомили про рух ракети на Кіровоградщині, курс на Кременчук.

Також було випущено ракету на Полтаву.

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