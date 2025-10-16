Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", - Безсмертний
Заяви у США про ракети Tomahawk - сигнал європейським партнерам постачати Україні ракети Storm Shadow, SCALP, TAURUS, які після модифікації збільшили потужність та дальність ураження
Про це в етері Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.
"Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", щоб постачання йшло з країн Європи. Важливо, щоб європейські партнери у питанні ракет побачили, що "пароль" прозвучав, тобто є можливість отримати Tomahawk і що це дасть можливість отримати і TAURUS, і все інше. За 2024 та 2025 роки всі три моделі європейських ракет - Storm Shadow, SCALP, TAURUS - пройшли модифікацію, збільшені їхня дальність ураження та потужність. Про це не заведено говорити, але це правда. Випробовування модифікованих ракет довели здатність бити на більшу дистанцію", - прокоментував дипломат.
За його словами, Франція і Німеччина говорять про те, що європейські кошти потрібно розміщувати в Європі, тому питання - чи потрібно ракети купувати у США, якщо в Європі є країни, які здатні виробляти такі комплекси.
"Якщо є правдою те, що декларується в офіційних виданнях, то це було б дешевше, ніж закуповувати у США. Однак, ще раз хочу наголосити на технологічних параметрах цих ракет європейського виробництва - якщо вони досягають 2500 км та мають потужність еквівалентом у тисячу тонн тротилу, то це прекрасний зразок, щоб бути конкурентом для Tomahawk", - зауважив Безсмертний.
- 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну.
