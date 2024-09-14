Прокурори встановили особу 51 представника РФ, причетного до ударів по цивільній інфраструктурі України

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

"На сьогодні за невибіркові обстріли та бомбардування вже повідомлено про підозру 51 російському військовослужбовцю. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено", - сказав він.

За словами генпрокурора, обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури стали наймасовішим злочином, який армія РФ вчиняє в Україні. Серед атакованих обʼєктів - житлові будинки, медичні та освітні установи, обʼєкти енергетики.

Костін додав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 тисячі цивільних обʼєктів, серед них понад 3400 закладів освіти, понад 800 медичних установ.

"Крім того, Росія здійснила понад 1000 обстрілів більше ніж двохсот обʼєктів енергетики в усіх областях України", - підкреслив генпрокурор.

Зазначається, що офіс генерального прокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування цих атак та встановлення причетних. Загалом МКС вже видав 4 ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.