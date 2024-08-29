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Україна розслідує незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тис. цивільних

29 серпня, 2024 четвер
06:53
Війна з Росією на фото: Костін

Українські правоохоронці розслідують незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тис. мирних жителів

Зміст

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії "Катування та переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні", передає Офіс генпрокурора.

Генпрокурор зазначив, що наразі виявлено вже понад 170 катівень, а з тих, хто повернувся з російської неволі, фактично кожен піддавався різним формам насильства.

"Злочини Росії проти цивільного населення є масовими та поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності", - наголосив Костін.

Однією з головних передумов належного документування та розслідування таких злочинів генпрокурор назвав об'єднання зусиль національних та міжнародних партнерів.

"На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов'язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб", - додав Костін.

Під час заходу було представлено новий спільний звіт від Всесвітньої організації проти тортур, Медійної ініціативи за права людини та Центру прав людини "Зміна".

  • Раніше Європейський суд з прав людини визнав систематичні порушення Росією прав українців у Криму, зокрема незаконні затримання, викрадення, жорстоке поводження, депортацію засуджених на територію РФ тощо.
Теги:
Новини
Україна
Генеральна прокуратура
полонені
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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