Україна розслідує незаконне позбавлення волі Росією понад 14 тис. цивільних

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії "Катування та переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні", передає Офіс генпрокурора.

Генпрокурор зазначив, що наразі виявлено вже понад 170 катівень, а з тих, хто повернувся з російської неволі, фактично кожен піддавався різним формам насильства.

"Злочини Росії проти цивільного населення є масовими та поширеними та мають ознаки злочинів проти людяності", - наголосив Костін.

Однією з головних передумов належного документування та розслідування таких злочинів генпрокурор назвав об'єднання зусиль національних та міжнародних партнерів.

"На сьогодні Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру 261 особі за злочини, пов'язані з незаконним утриманням цивільних, судові вироки отримали 58 осіб", - додав Костін.

Під час заходу було представлено новий спільний звіт від Всесвітньої організації проти тортур, Медійної ініціативи за права людини та Центру прав людини "Зміна".