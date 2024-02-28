РФ випробувала ЗРК С-500, який начебто збиває гіперзвук, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росія дійсно провела випробування комплексу ППО С-500, який може збивати усі гіперзвукові цілі, навіть перспективні. Про це написало російське видання. Ми маємо сприймати ці публікації як пропагандистські, але про технічні можливості. Кількість комплексів С-500 в Росії досить обмежена, навіть у жодному довіднику не можна зрозуміти скільки цих комплексів у росіян є. Росіяни заявили, що використовуються нові ракети, які можуть збивати перспективні гіперзвукові ракети противника, але насправді ці показники є намальованими", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, заходи, які пов'язані з випробуванням комплексу С-500 так само як нещодавня демонстрація відновлення виробництва Ту-160, - це заходи скеровані для пропагандистського тиску на наших європейських партнерів.

"Що, мовляв, у РФ суттєво розвивається оборонно-промисловий комплекс, з'являються зразки, які перебиватимуть будь-яку американську чи європейську зброю. Це і є головний сенс цих публікацій. Щодо військової ефективності, то немає підтверджень, що ці зразки будуть розгортатися в Росії масово, що цей комплекс може перехоплювати гіперзвукові блоки. Ми маємо лише елемент пропагандистської війни з боку РФ", - наголосив Згурець.

Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття великої російської колони техніки до Мінська. Загалом до Білорусі перекинули щонайменше 60 одиниць техніки.

У месенджері Telegram за допомогою бота поширюють інформацію, нібито Польща готується анексувати частину заходу України. Це – фейк.













