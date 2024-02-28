Партизани зафіксували прибуття великої колони техніки РФ у Білорусь

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що загалом в Білорусь прибули близько 60 одиниць техніки РФ, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.

"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у повідомленні.