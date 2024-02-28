Партизани зафіксували прибуття великої колони техніки РФ у Білорусь
Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття великої російської колони техніки до Мінська. Загалом до Білорусі перекинули щонайменше 60 одиниць техніки
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що загалом в Білорусь прибули близько 60 одиниць техніки РФ, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.
"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у повідомленні.
- У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" вважають, що більшість вагнерівців, які перебували у Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ.
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