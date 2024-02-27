Більшість вагнерівців, які перебували у Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Гаюн"
У моніторинговій групі "Белларускі Гаюн" вважають, що більшість вагнерівців, які перебували у Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ
Про це повідомляє телеграм-канал "Белларускі Гаюн".
15 лютого в аеропорт "Гомель" прилетів російський військово-транспортний літак Ан -12. Після цього він перелетів на аеродром "Мачуліщі", а звідти до "Платова". За 40 км від аеропорту розташований 1-й навчальний центр росгвардії. Раніше публікувалась інформація, що на цьому об'єкті вагнерівці готують добровольчі формування перед відправкою на війну з Україною.
Пресслужба внутрішніх військ Білорусі з 9 лютого не згадувала найманців ПВК Вагнера щодо підготовки військовослужбовців. Хоча раніше фото- та відеозвіти із занять із найманцями регулярно публікувалися. До того ж самопроголошений президент Олександр Лукашенко неоднозначно натякнув, що найманці вже виконали роботу з передачі бойового досвіду.
"Все вказує на те, що основна частина найманців-інструкторів ПВК Вагнера могла виїхати з Білорусі до Росії для участі у підготовці підрозділів Росгвардії. Однак про повне згортання діяльності найманців у Білорусі поки що говорити передчасно", - пише "Гаюн".
- Раніше звіті міноборони Британії йшлося про те, що підрозділи ПВК Вагнера були асимільовані в командну структуру росгвардії. Це, ймовірно, свідчить про посилення контролю та впливу на бойовиків угрупування з боку РФ.
- 4 лютого повідомлялось, що у Білорусі залишилося менше ніж 1000 російських найманців ПВК Вагнера. Росія користується цим, аби змусити Україну посилити контроль над кордоном з Білоруссю.
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