Більшість вагнерівців, які перебували у Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Гаюн"

Про це повідомляє телеграм-канал "Белларускі Гаюн".

15 лютого в аеропорт "Гомель" прилетів російський військово-транспортний літак Ан -12. Після цього він перелетів на аеродром "Мачуліщі", а звідти до "Платова". За 40 км від аеропорту розташований 1-й навчальний центр росгвардії. Раніше публікувалась інформація, що на цьому об'єкті вагнерівці готують добровольчі формування перед відправкою на війну з Україною.

Пресслужба внутрішніх військ Білорусі з 9 лютого не згадувала найманців ПВК Вагнера щодо підготовки військовослужбовців. Хоча раніше фото- та відеозвіти із занять із найманцями регулярно публікувалися. До того ж самопроголошений президент Олександр Лукашенко неоднозначно натякнув, що найманці вже виконали роботу з передачі бойового досвіду.

"Все вказує на те, що основна частина найманців-інструкторів ПВК Вагнера могла виїхати з Білорусі до Росії для участі у підготовці підрозділів Росгвардії. Однак про повне згортання діяльності найманців у Білорусі поки що говорити передчасно", - пише "Гаюн".