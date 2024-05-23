Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський про наступ РФ на Харківщині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни повністю зав'язли у вуличних боях у Вовчанську на Харківщині
Про це Сирський написав у facebook.
За його словами, після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині окупанти завʼязли у вуличних боях.
"Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - написав Сирський.
Він додав, що у районі Липців ворог також зазнав істотних втрат та перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.
На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.
"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", - розповів Сирський.
Він підкреслив, що найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі завдяки наступальним та штурмовим діям найбільш підготовлених підрозділів.
"Наступ відбувається як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
- 23 травня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російська окупаційна армія розпочала обмежені наступальні дії на Харківському напрямку раніше, ніж планувала через рішення США про виділення допомоги Україні.
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