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РФ розпочала наступ на Харківщині раніше, ніж планувала: ISW назвав причину

23 травня, 2024 четвер
06:25
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія розпочала обмежені наступальні дії на Харківському напрямку раніше, ніж планувала. Це пов'язано з виділенням допомоги від США для України

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що окупанти активізували свої сили у Харківській області 10 травня, проте їх темп почав сповільнюватися через чотири дні. Аналітики припускають, що, ймовірно, росіяни віддають перевагу створенню "буферної зони" на міжнародному кордоні, а не глибокому вторгненню в Харківську область.

"Російські наступальні операції вздовж харківського міжнародного кордону, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб уможливити просування Росії в інших районах східної України", - вважають аналітики.

На їх думку, ворог також прагне просунутися до Харкова в межах ефективного радіуса дії артилерії, щоб вони могли вести вогонь непрямим наведенням по місту, щоб створити умови для більшого наступу на Харків пізніше.

Водночас Кремль, ймовірно, не вірив, що США відновлять допомогу Україні, тому РФ довелося переглянути багато своїх припущень щодо оперативного планування літніх наступальних зусиль.

  • Кількість бойових зіткнень на усіх напрямках збільшилась до 105 з початку доби. Найбільше з них на цей час відбулися на Куп’янському напрямку.
Теги:
Росія
російська армія
США
Харківщина
допомога США Україні
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