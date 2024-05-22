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Війна з Росією: хроніка
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На Покровському напрямку інтенсивність наступу росіян за добу дещо знизилась, - Генштаб

22 травня, 2024 середа
11:32
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Російські окупанти дещо знизили інтенсивність атак на Покровському напрямку, але продовжують наступати на інших напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 10:30 22 травня.

Зазначається, що українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників.

Так, вже сьогодні на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ. Також росіяни залучили для ударів 58 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено. 

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито - знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного. Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Обстріли України та втрати окупантів

Загалом за добу росіяни завдали 4 ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів під час яких скинув 84 КАБи, залучили для ударів 927 дронів-камікадзе, із них - 59 БПЛА Shahed та "Ланцет" і 868 FPV-дронів. Загарбники 4094 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема, 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склади боєприпасів та дві РЛС противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив шість танків, 22 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, засіб ППО, 56 БПЛА ОТР, одну ракету, 59 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки.

  • Протягом минулої доби, 21 травня, російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1300 військовослужбовців.
Теги:
військові
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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