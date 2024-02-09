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Протягом доби на фронті відбулось 91 боєзіткнення, Сили оборони відбили 27 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб

9 лютого, 2024 п'ятниця
19:05
Війна з Росією ЗСУ, війна

Протягом доби 94 лютого на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Луб’яне, Грем’яч Чернігівської області; Могриця, Степок, Угроїди, Новодмитрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки західніше Новопокровки та в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Степове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області. Також ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Комишани, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

  • На фронті за минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 910 окупантів.

Теги:
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
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