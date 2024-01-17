Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби ворог не проводив штурмових дій на Запорізькому напрямку

Протягом доби ворог не проводив штурмових дій на Запорізькому напрямку

17 січня, 2024 середа
19:52
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 17 січня, на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, також Сили оборони відбили 71 ворожу атаку, з них найбільше на Авдіївському напрямку - 24 рази

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 17 січня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби росіяни завдали ударів із різного озброєння по більш ніж 123 населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області; Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 9 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби, 16 січня, на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони ліквідували 730 окупантів.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
Слобожанщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Літак а-50 (РФ)
16 січня, 2024 вiвторок
Defense Express: глобальна подія зі знищення літаків РФ виходить за рамки війни в Україні
Станція РЕБ "Поле-21"
16 січня, 2024 вiвторок
Експерт з авіації Романенко припустив, чому в Україні почали ефективніше працювати системи РЕБ
Ллойд Остін
17 січня, 2024 середа
Помічник Остіна попросив швидку вимкнути світло та сирени під час госпіталізації очільника Пентагону, - Reuters
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.86
    Купівля 37.86
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 січня
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні спостерігається збільшення виробництва ударних БПЛА в десятки разів. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
Ольга Духнич
Найгірше, що може з нами статися, це втрата відчуття нації
19:51
Міністерство оборони
Міноборони просить ДБР визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевичів
19:51
Ексклюзив
Денис Бігус
За спецоперацією стоїть впливова в державі людина: заступниця головного редактора Bihus.Info про прослуховування співробітників 
19:49
Лавров
"Зеленський набив татуювання "Бога немає": МЗС РФ запустило новий фейк
19:25
Хаві
Головний тренер "Барселони" Хаві назвав умову, за якої піде у відставку
19:12
На фото: директор гурту "ТНМК" Святослав Румежак
У "ТНМК" заявили, що в Словенії намагалися зірвати благодійний концерт через російських пропагандистів
19:12
Оновлено
Ємен, хусити
Білий дім повторно визнав хуситів міжнародною терористичною організацією
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 693-го дня війни: атака дронів на Бєлгород та підозри Гринкевичам
18:46
Дмитро Кулеба
Європа готова приймати власні великі рішення, не потрібно думати, що без США ми не впораємося, - Кулеба
18:35
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Процедура отримання статусу учасника бойових дій буде максимально спрощеною, - нардепка Фріз
18:29
Мар Гальсеран
В Іспанії вперше обрали до парламенту депутатку із синдромом Дауна
18:27
Дмитро Кулеба
"Банкіри і юристи знають, як адаптувати правила відповідно до потреб": Кулеба про використання заморожених російських активів
18:20
Ексклюзив
Обстріл Куп'янська
Плани РФ щодо захоплення Куп’янська та Авдіївки змінилися від початку року, - офіцер "Легіону Свободи" Поляков
18:05
На фото: актор Пол Мескаль
Пол Мескаль боїться впасти у "глибоку депресію", якщо "Гладіатор 2" зробить його ще популярнішим
18:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін частково підтвердив сценарій Bild
17:56
Новини Заходу України
Протягом 2023 року Укрзалізниця перевезла 148,4 млн тонн вантажів. Більшість із них - зернові
17:52
Володимир Зеленський
"Зеленський звинуватив оборонні підприємства США у корупції": росіяни розповсюджують новий фейк
17:48
підвал катівня
Правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні
17:48
легіонельоз, хвороба
У Маріуполі можлива епідемія через вірусні інфекції, - міська рада
17:29
Реал, Андрій Лунін
Лунін прийняв надважливе рішення стосовно своєї кар'єри в "Реалі"
17:26
Дмитро Євчин
Журналіста "Радіо Свобода" поранили під час зйомок на фронті, він у реанімації
17:16
окупанти
Росія шукає на ТОТ "військових інструкторів", щоб відправити загони в країни Африки, - ГУР
17:09
обстріл, ППО
Збили "шахед" із відстані 9 км: Сили оборони вперше застосували систему ППО FrankenSAM
16:56
Оновлено
Окупанти вдарили КАБом по селу на Харківщині: загинула жінка, поранено двох дітей
16:50
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України
16:47
Берлінале-2024
До програми Берлінського кінофестивалю потрапили 3 українські фільми
16:41
Володимир Зеленський, Давос
Зеленський у Давосі закликав партнерів "не експериментувати" із затримкою допомоги Україні
16:33
"Карпати", Мирон Маркевич
Футболістам "Карпат" не дозволили виїхати на збори в Іспанію, - ЗМІ
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:28
Ексклюзив
Микола Маломуж
Нова стратегія наступу та затяжна війна до 2026 року: генерал Маломуж прокоментував спроможність РФ атакувати
16:21
Руслан Стефанчук
"Рішення всіх гілок влади": Стефанчук поставив крапку в питанні виборів під час війни
16:20
Аналітика
гривня
Ціни зростатимуть швидше, долар по 40. Що ще прогнозують економіці у 2024 році?
16:11
коронавірус
"Світ має підготуватися": в Давосі обговорили ймовірні загрози "хвороби Х"
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Карта Росії з Кримом. За що ми платимо каналу Рада 105 мільйонів гривень?
16:00
винищувачі JAS 39 Gripen
"Нічого не виключаємо": у Швеції припустили ймовірність надання Україні літаків Gripen
15:55
На фото: Олександр Михед
Письменник Михед пояснив, чому отримав відмову від іноземців на видання книжки про війну
15:53
Зливав спецслужбам РФ дані про судна у порту Ізмаїла: працівника судноремонтного заводу засудили на 15 років
15:37
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Армія РФ завдала ударів по Херсону і Бериславу: є загиблий і поранені
15:32
Оновлено
СБУ
СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV