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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу знищили 730 окупантів, 13 танків і 10 артсистем, - Генштаб

17 січня, 2024 середа
08:00
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між українськими та російськими військовими відбулося 98 бойових зіткнень. Натомість Сили оборони ліквідували 730 окупантів

Про це 17 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 372 820 (+730) осіб.
  • танків ‒ 6126 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 372 (+14) од.
  • артилерійських систем – 8811 (+10) од.
  • РСЗВ – 964 (+3) од.
  • засобів ППО ‒ 653 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7) од.
  • крилатих ракет ‒ 1817 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 755 (+24) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1367 (+2) од.

Зведення Генштабу: На фронті за добу відбулося 98 боєзіткнень, ЗСУ відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 29 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків.

Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ Харківської області; Орлівка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та 2 пункти управління ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

  • Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута. Також окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки біля Серебрянського лісництва.
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