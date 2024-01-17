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Війна з Росією: хроніка
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Російські сили незначно просунулися біля Кремінної та Бахмута, - ISW

17 січня, 2024 середа
06:18
Війна з Росією артилеристи на Бахмутському напрямку

Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута. Також окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки біля Серебрянського лісництва

Про це пише ISW.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви біля Кремінної. 

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали біля Синьківки, Петропавлівки, Макіївки, Площанки, Тернів, Торського, Ямполівки та поблизу Серебрянського лісництва та Діброви.

"Російські мілблогери, посилаючись на нібито невідомі українські джерела, стверджували, що російські війська просунулися в районі Макіївки до 2,2 кілометра у ширину та до 1,7 кілометра у глибину, хоча ISW не спостерігало візуальних доказів, які підтверджують це твердження", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, російські війська відновили "активні наступальні дії" з використанням бронетехніки в районі Серебрянського лісу після перерви значної активності в цьому районі.

Натомість РФ нещодавно досягла незначних успіхів поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися поблизу Веселого, Верхньокам'янського, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. 

  • У вечірньому зведенні Генштабу 16 січня стверджувалося, що оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, протягом доби на Куп'янському напрямку не було зафіксовано наступальних дій.
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Харківщина
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