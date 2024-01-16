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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зупинили наступальні дії на Куп'янському напрямку, - Генштаб

16 січня, 2024 вiвторок
19:20
Війна з Росією

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, протягом доби на Куп'янському напрямку не було зафіксовано наступальних дій

Про це йдеться у вечірньому зверненні Генштабу за 16 січня.

Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаударів, здійснив 32 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на фронті та обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Грем’ячка, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Соснівка, Атинське, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, це, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші захисники відбили 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах  Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безрезультатно штурмував позиції наших військ", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління та складу боєприпасів противника. 

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