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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

За добу Сили оборони ліквідували 37 ворожих артсистем, 6 танків та 1320 окупантів

29 квітня, 2024 понедiлок
07:41
Війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Сили оборони 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку та знищили 1320 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем – 11985 (+37) од,
  • РСЗВ – 1051 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
  • крилаті ракети  ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Україна виділяє додаткові сили для оборони Харкова через загрозу можливої наступальної операції Росії, однак, за оцінками ISW, російським військовим не вистачить сил, аби захопити місто.

Теги:
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Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
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втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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