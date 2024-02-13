Протягом цієї зими росіяни атакували електростанції ДТЕК 40 разів

Про це повідомила група ДТЕК.

Зокрема, у ніч на 13 лютого ворог обстріляв ТЕС у Дніпропетровській області.

"Одна з атак відбулась цієї ночі. Безпілотники пошкодили ТЕС в Дніпропетровській області. Електростанція зупинила роботу, але вдалося уникнути відключень", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що працівники ДТЕК продовжують свою роботу й намагаються перерозподілити електрику по Дніпропетровській області, аби електроенергією був забезпечений кожен споживач.