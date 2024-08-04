Пташка з Азовсталі показала, як виглядала у російському полоні

Про це вона повідомила в Instagram.

"Так я виглядала в полоні. Це був лише початок. Далі були допити, знущання, приниження, багато фото, де я роздягнена, одягнена, з усіх сторін, фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції, інтервʼю", - пише українська захисниця.

Крім цього, Поліщук згадала про наслідки російського полону, які вона відчула після обміну - проблеми зі здоровʼям, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), затяжна депресія, соціофобія та повна ізоляція від спілкування з людьми.

"Через два роки після звільнення. Це 4 місяці. Мої брати та сестри знаходяться там вже більш як два роки. Їх щодня катують та морять голодом, знущаються і принижують, гвалтують і вбивають. Хіба щось варте більшої уваги, ніж життя людей, готових віддати життя за ваш спокій?" - написала Поліщук.

Детальніше про Катерину Поліщук на псевдо Пташка

Катерина Поліщук з травня 2022 року перебувала у полоні російських окупантів. 19 вересня разом із побратимами була повернута до України в рамках обміну. Дівчина родом з Тернопільщини. На Азовсталі вона не лише рятувала життя бійців, але й підтримувала бойовий дух побратимів, співаючи патріотичні пісні у бомбосховищах заводу. У січні Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нагородив дівчину нагрудним знаком "За сприяння війську".