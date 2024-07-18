Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується пожежі на військовому заводі "Уралтрансмаш", то у РФ палає, говорячи сленгом, "жирна" ціль. Цікаво те, що завдяки росіянам ми можемо у прямому етері стежити за цією пожежею. Говорять, що пожежа розгорілася в одному з цехів цього заводу та зайняла площу 420 кв.м. Можна відзначити, що є певні розбіжності й у тому, що подає офіційна влада, бо є дві версії, одна від МНС РФ, друга від керівництва заводу. Вони кажуть, що інцидент пов'язаний з ремонтними роботами. Однак поширюються у соцмережах повідомлення очевидців, що перед пожежею було декілька вибухів, після яких сталося загоряння", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, масштаби пожежі та характер задимлення не відповідають тому, що говорять офіційні особи. Тобто одні кажуть про неробочий цех, де відбувалися демонтажні роботи. А за іншою версією – навпаки проводилися роботи у тому цеху, який треба було дообладнувати.

"Однак пустий цех так не димить, це точно. Дуже добре, що стає тенденцією загоряння на підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ. Тож видно, що у них підгоряє. І на додаток до наших дронів, що на минулому тижні пошкодили низку об'єктів противника на території РФ, ще з якихось причин відбуваються такі "самозагоряння" на цих російських об'єктах, які підлягають знищенню через їхню активну участь у війні проти України", - резюмував Валерій Рябих.