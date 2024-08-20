Путін дав наказ витіснити Сили оборони з Курської області до 1 жовтня, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела у військово-політичному керівництві.

Так, російські військові отримали наказ щодо витиснення українських сил з Курщини до 1 жовтня, проте так, щоб не втратили тимчасово окуповані території України.

"Їхнє завдання - зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького.