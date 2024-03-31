Путін наказав облаштовувати курорти в окупованому Приазов’ї

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Сили оборони завдають ракетних ударів по тилових пунктах російських окупаційних військ та знищують судна чорноморського флоту в окупованому Криму. Зазначається, що по всьому західному узбережжю півострова росіяни набудували окопів та укріплень, також окупанти постійно відчувають активність українського підпілля.

"Проте кремлівський диктатор провів нараду із залученням представників усіх адміністрацій на ТОТ щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значну увагу Путін приділив "планам розвитку" цього сектору у Приазов’ї", - заявляють у ЦНС.

Зазначається, що зважаючи на те, що Кремль поквапом будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть "зоною відпочинку" для окупаційних військ, працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів.

У Спротиві пояснюють, що такими заявами та діями РФ намагається запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що має намір поселити їх на ТОТ, а проблеми з їхньою безпекою нібито буде вирішено.

"Путіну вже навіть презентували план будівництва морського курорту на ТОТ Запорізької області. Проте російському диктатору не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить те, що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області", - розповідають у ЦНС.