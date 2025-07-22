Путін не готовий давати Трампу карти в руки: експерт-міжнародник про переговори у Стамбулі

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.

"Я не вважаю, що Дональд Трамп був осліплений сяйвом Кремля чи Путіна, а потім раптом прозрів і зрозумів, хто вони такі і як із ними треба поводитися. Трамп і його оточення ще на початку досить добре розуміли, хто такі росіяни та ким є Путін. Можливо, Трамп не мав досвіду спілкування з Путіним після 2022 року, а це фактор, який потрібно враховувати, тому що Путін і Кремль суттєво змінилися у своїй поведінці, агресії, риториці та діях - порівняно з тим Путіним і тим Кремлем, з якими Трамп мав справу під час свого першого президентського терміну у 2016–2020 роках", - зауважив Ференс.

За словами експерта-міжнародника, у Трампа були певні уявлення, що йому вдасться швидко досягти миру. Саме тому він одразу заакцентував увагу на зустрічах, інтенсивності, риториці. Радники та відповідні служби рекомендували Трампу враховувати той факт, що росіяни завжди затягують переговори. Це традиція, класичний підхід ще з часів Радянського Союзу - розтягувати процес у часі, вимотувати опонентів, підсилюючи свої позиції військовими або іншими, інколи нетиповими методами впливу.

"Думаю, що американці були також готові до такого розвитку подій, який ми, власне, зараз і спостерігаємо. Дійсно, Кремль хоче зберегти відновлену комунікацію з американцями - це для них надзвичайно пріоритетна тема. Але водночас Путін не готовий віддати Трампу ті козирі, про які Трамп часто говорить, - що дозволили б йому масштабно заявити: "Я досяг результату". Путін навряд чи був готовий на це щодо Трампа. Тому ми побачили різні формати, з'явилися імпульси, але Трампу не вдалося. Він це вже визнає публічно", - зазначив Ференс.

Кандидат політичних наук також додав, що наразі зберігається поточний формат зустрічей з РФ, який дає певні результати.

"Але очікувати, що, наприклад, Стамбульська зустріч, яка має відбутися цього тижня, щось кардинально змінить - не варто", - наголосив Ференс.