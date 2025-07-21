Це гра в переговори на тлі знищення України: Огризко про нову зустріч із РФ у Стамбулі

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Росія й надалі прикриватиметься фактом проведення переговорів. Я б поділив їх на дві частини: гуманітарну - яку доручив би тим, хто вміє цим займатися, - і політичну. А політична, зважаючи на те, що ми чуємо сьогодні, та й не лише сьогодні, а й учора, позавчора і ще чотири роки тому з боку Москви, - шансів на успіх не матиме", - зазначив Огризко.

За словами дипломата, Україна буде формально підігравати Путіну та постійно залишатиметься "винною", адже він не має наміру зупинятися.

"Якщо ці переговори триватимуть, Москва говоритиме Трампу: мовляв, бачиш, ти хотів, щоб ми сіли за стіл переговорів, і ми сіли. А вперті українці не хочуть іти на поступки, говорять про якісь абсолютно нереальні речі. Їхня територія - це вже наша територія. Тож ми вестимемо переговори аж до других віників.

І таким чином, хочемо ми цього чи ні, але будемо формально підігравати Путіну і завжди залишатимемося "винними". Адже Путін не зупиниться і продовжуватиме тероризувати українців. Тобто це буде така собі гра в переговори на тлі знищення України", - наголосив Огризко.