Це гра в переговори на тлі знищення України: Огризко про нову зустріч із РФ у Стамбулі
Перемовини, які Росія подає як дипломатичні зусилля, насправді слугують прикриттям для подальшої агресії РФ проти України, адже Путін не має наміру зупинятися
Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"Росія й надалі прикриватиметься фактом проведення переговорів. Я б поділив їх на дві частини: гуманітарну - яку доручив би тим, хто вміє цим займатися, - і політичну. А політична, зважаючи на те, що ми чуємо сьогодні, та й не лише сьогодні, а й учора, позавчора і ще чотири роки тому з боку Москви, - шансів на успіх не матиме", - зазначив Огризко.
За словами дипломата, Україна буде формально підігравати Путіну та постійно залишатиметься "винною", адже він не має наміру зупинятися.
"Якщо ці переговори триватимуть, Москва говоритиме Трампу: мовляв, бачиш, ти хотів, щоб ми сіли за стіл переговорів, і ми сіли. А вперті українці не хочуть іти на поступки, говорять про якісь абсолютно нереальні речі. Їхня територія - це вже наша територія. Тож ми вестимемо переговори аж до других віників.
І таким чином, хочемо ми цього чи ні, але будемо формально підігравати Путіну і завжди залишатимемося "винними". Адже Путін не зупиниться і продовжуватиме тероризувати українців. Тобто це буде така собі гра в переговори на тлі знищення України", - наголосив Огризко.
- У Стамбулі 23 або 24 липня може відбутися новий раунд перемовин російської та української делегацій.
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