Новий раунд перемовин України та РФ може відбутися цього тижня в Стамбулі, - ЗМІ

Про це пише İndependent Türkçe з посиланням на дипломатичні джерела.

"Очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі цього тижня. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер", – йдеться в матеріалі.

Водночас нині немає інформації про місце, час та рівень проведення ймовірної зустрічі.

Окрім того, у Стамбулі мають відбутися 25 липня перемовини щодо іранської ядерної програми між Тегераном, Великою Британією, Німеччиною та Францією.