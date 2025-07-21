Новий раунд перемовин України та РФ може відбутися цього тижня в Стамбулі, - ЗМІ
У Стамбулі 23 або 24 липня може відбутися новий раунд перемовин російської та української делегацій
Про це пише İndependent Türkçe з посиланням на дипломатичні джерела.
"Очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі цього тижня. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер", – йдеться в матеріалі.
Водночас нині немає інформації про місце, час та рівень проведення ймовірної зустрічі.
Окрім того, у Стамбулі мають відбутися 25 липня перемовини щодо іранської ядерної програми між Тегераном, Великою Британією, Німеччиною та Францією.
- 19 липня секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч наступного тижня, Зеленський підтримав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе